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16:36   6 Июня 2018
Россия
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ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала итоговый отчет по выборам президента РФ.

Центризбирком РФ пока не получал официальный отчет на русском языке от наблюдателей ОБСЕ по президентским выборам в России. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее документ на английском языке появился на сайте организации. В нем наблюдатели, в частности, заявили, что процесс подачи жалоб на выборах был недостаточно прозрачным, поэтому требуется внести изменения в законодательство.

Булаев сообщил, что пока не читал доклад.   

«Пока мы не получали отчет. Поступит — изучим. Рекомендации на то и рекомендации. Они не носят обязательного характера. Дело страны самостоятельно определять их необходимость», — прокомментировал замглавы ЦИК. 

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка составила 67,54%. Абсолютное большинство россиян проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина - 56,4 миллиона человек или 76,69%. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третье -  лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #обсе #цик рф #общество #выборы президента рф #николай булаев
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