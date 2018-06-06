ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала итоговый отчет по выборам президента РФ.

Центризбирком РФ пока не получал официальный отчет на русском языке от наблюдателей ОБСЕ по президентским выборам в России. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее документ на английском языке появился на сайте организации. В нем наблюдатели, в частности, заявили, что процесс подачи жалоб на выборах был недостаточно прозрачным, поэтому требуется внести изменения в законодательство.

Булаев сообщил, что пока не читал доклад.

«Пока мы не получали отчет. Поступит — изучим. Рекомендации на то и рекомендации. Они не носят обязательного характера. Дело страны самостоятельно определять их необходимость», — прокомментировал замглавы ЦИК.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка составила 67,54%. Абсолютное большинство россиян проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина - 56,4 миллиона человек или 76,69%. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).