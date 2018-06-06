Володин может посетить КНДР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Северную корею.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может встретиться с Северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Время и место встречи глав государств обсуждается.

1 июня КНДР посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ договорился о переговорах на высшем уровне, приуроченных к 70-летию установления дипломатических отношений между странами,.