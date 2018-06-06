Штаб городских волонтеров ЧМ-2018 по футболу открылся в Москве

В столице открылся штаб, координирующий работу московских волонтеров международного соревнования по футболу. Здание штаба располагается в центральном районе города.

По данным ТАСС, сотрудники штаба будут курировать работу пяти тысяч волонтеров во время подготовки и проведения матчей. Помимо этого штаб снабдят Медиацентром, благодаря которому станет возможно оперативное информационное освещение работы московских волонтеров. Добровольцы сопровождают программу гостеприимства, они получат спецформу: яркие футболки и бейсболки с символикой FIFA.