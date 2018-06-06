МЧС рассматривает три версии пожара в казанском ТЦ «Порт»

Причиной возгорания могли стать электрозамыкание, намеренное действие или неосторожное обращение с огнем, рассказал сотрудник отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Ильдар Габдуллин.

Пожар в торговом центре в Казани разгорелся накануне, 5 июня, утром. Посетителей в здание тогда еще не пускали, а всех сотрудников эвакуировали. Никто не пострадал. Начальная площадь возгорания составляла 20 квадратных метров, но потушить огонь смогли только, когда площадь достигла 2,8 тысячи квадратных метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об уничтожении или повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем.