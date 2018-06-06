Всемирный банк предрек новый глобальный финансовый кризис

Мировая экономика снова входит в период рецессии, следует из обзора Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

Исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан сообщает, что в июне 2018 года мировая экономика избавилась от наследия глобального финансового кризиса — в большинстве стран мира наблюдается рост.

Однако в среднесрочной перспективе экономику ожидает кризис, уверен Всемирный банк.

Опасение экспертов связаны с протекционистской политикой, проводимой США. Деваржан подчеркивает, что торговые войны приведут к разрушительным последствиям: рост процентных ставок приведет к замедлению экономического развития в странах с высоким внешним долгом.

Таким образом, организация предрекает дефолт развивающихся экономик, а также наращивание задолженностей государственного и коммерческого секторов.