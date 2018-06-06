Мосгордума попросила совета у москвичей, где разместить загородные УИК

Жителям столицы предложено высказать пожелания относительно мест за городом, где для них было бы удобнее проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Мосгордума приняла закон, позволяющий создавать избирательные участки в поселках и дачных массивах вне Москвы.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком приступил к приему документов для выдвижения кандидатов.