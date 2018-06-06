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Машенька ищет дом

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 Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

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Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

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15:51   6 Июня 2018
Россия
58

Мосгордума попросила совета у москвичей, где разместить загородные УИК

Мосгордума попросила совета у москвичей, где разместить загородные УИК

Жителям столицы предложено высказать пожелания относительно мест за городом, где для них было бы удобнее проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Мосгордума приняла закон, позволяющий создавать избирательные участки в поселках и дачных массивах вне Москвы.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком приступил к приему документов для выдвижения кандидатов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #выборы #политика #мосгордума #мосгоризбирком
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