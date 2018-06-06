Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам

Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам

Россия призвала Польшу остановить снос памятников советским солдатам
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
16:03   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
60

Минфин Украины заявил о «политической коррупции» в парламенте страны

Минфин Украины заявил о «политической коррупции» в парламенте страны

Украинский Министр финансов Александр Данилюк считает, что премьер-министр страны Владимир Гройсман пытается уволить его за несогласие участвовать в коррупционной схеме.

Политик отметил, что уже целый год на него оказывают «колоссальное давление», требуя поддержки программы «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». Данилюк считает, что проект предназначен для отмывания денег. В народе такую схему называют «гречкой», пояснил министр на странице в Facebook.

Глава Минфина сообщил, что его поставили перед выбором — принять участие или уйти с поста. Данилюк заявил, что не пойдет на уступки и потребовал выступления в парламенте перед тем, как рассмотреть вопрос об отставке.

Гройсман в среду, 6 июня, подписал документ на отстранение Данилюка от должности министра финансов Украины. Премьер считает, что глава Минфина превысил полномочия, когда обратился к зарубежным партнерам для решения кадровых вопросов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #гройсман #весь мир #минфин украины #коррупция на украине #александр данилюк
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
1035
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
160
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
62
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
67
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины