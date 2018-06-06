Минфин Украины заявил о «политической коррупции» в парламенте страны

Украинский Министр финансов Александр Данилюк считает, что премьер-министр страны Владимир Гройсман пытается уволить его за несогласие участвовать в коррупционной схеме.

Политик отметил, что уже целый год на него оказывают «колоссальное давление», требуя поддержки программы «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». Данилюк считает, что проект предназначен для отмывания денег. В народе такую схему называют «гречкой», пояснил министр на странице в Facebook.

Глава Минфина сообщил, что его поставили перед выбором — принять участие или уйти с поста. Данилюк заявил, что не пойдет на уступки и потребовал выступления в парламенте перед тем, как рассмотреть вопрос об отставке.

Гройсман в среду, 6 июня, подписал документ на отстранение Данилюка от должности министра финансов Украины. Премьер считает, что глава Минфина превысил полномочия, когда обратился к зарубежным партнерам для решения кадровых вопросов.