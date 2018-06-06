Правительство Норвегии запретило учащимся носить закрывающие лицо уборы

Норвежские парламентарии запретили носить в образовательных учреждениях любые головные уборы, которые закрывают лицо, это решение также касается вводных занятий с только прибывшими иммигрантами, сообщает Минзнаний Норвегии.

В сообщении ведомства говорится, что запрет вступит в силу в августе этого года. Решение распространяется на все образовательные учреждения от детских садов до вузов. Его действие распространяется, как на учащихся, так и на преподавателей. Однако во время перерывов между занятиями при желании можно надевать убор обратно.

Глава Минзнаний Яна Торе Саннера заявила, что парламентарии единогласно приняли решение о запрете на ношение таких головных приборов. По ее словам эта мера необходима для того, чтобы обеспечить открытое общение с детьми, школьниками, студентами и только что прибывшими иммигрантами во время уроков или других учебных мероприятий.

Однако не все оказались солидарны с политиками, лидер одной из студорганизаций университета в Бергене Хокон Рандгорд Микальсен заявил, что действия правительства выглядят нелепо. По его словам представители норвежского парламента «сражаются с ветряными мельницами», поскольку не одежда является проблемой образования. Он подчеркнул, что регулирование стиля одежды вряд ли поспособствует улучшению качества преподавания.