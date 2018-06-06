Пассажирский самолет при посадке в Салехарде столкнулся с птицами

При посадке в Салехарде самолет Sukhoi Superjet, принадлежащий авиакомпании «Ямал», столкнулся с несколькими птицами. Лайнер следовал из московского «Домодедово».

На борту лайнера были 33 пассажира и 4 члена экипажа.

После инцидента инженеры аэропорта осмотрели двигатели самолета, фюзеляж и проверили работу всех систем. Повреждений обнаружено не было. Самолет функционирует исправно.

Следующий рейс из Салехарда в «Домодедово» задержали на два часа.