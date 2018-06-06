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16:33   6 Июня 2018
Медиа
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Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Украинцы сделают платный проезд по мосту через Керченский пролив и «будут счастливы», отметил российский актер Михаил Ефремов. По его словам, если Москва подарит Киеву мост в Крым, тогда, возможно, Украина забудет разногласия с Россией из-за полуострова.

Заместитель председателя комитета ГД по культуре Владимир Бортко напомнил, что крымчане поддержали присоединение полуострова к России, поэтому какое дело россиянам, простили украинцы Крым или нет. Заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян предложил отдать Киеву Михаила Ефремова. 

 

 

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что Михаил Ефремов также предложил десять лет бесплатно поставлять газ на Украину и добавили, что сам актер не стал бы десять лет бесплатно выступать и сниматься. Люди не понимают, почему Ефремова так беспокоит жизнь украинцев и актер не предлагает, например, десять лет бесплатно давать газ россиянам.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский предложил Ефремову определиться, либо актер живет в России и служит талантом Родине, либо отправляется к тем, кому собрался раздавать народные богатства. Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек заметил, что Михаил Олегович не политик и актеру «не по рангу» решать принадлежность моста через Керченский пролив.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #мост #ефремов
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