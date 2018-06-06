Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Украинцы сделают платный проезд по мосту через Керченский пролив и «будут счастливы», отметил российский актер Михаил Ефремов. По его словам, если Москва подарит Киеву мост в Крым, тогда, возможно, Украина забудет разногласия с Россией из-за полуострова.

Заместитель председателя комитета ГД по культуре Владимир Бортко напомнил, что крымчане поддержали присоединение полуострова к России, поэтому какое дело россиянам, простили украинцы Крым или нет. Заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян предложил отдать Киеву Михаила Ефремова.

Проще Ефремова отдать. И дешевле, и России польза — Alexander Yevgrafov (@ayevgrafov) 6 июня 2018 г.

Двух алкоголиков Украина не потянет. — Alexander.Belugin (@abelugin) 6 июня 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что Михаил Ефремов также предложил десять лет бесплатно поставлять газ на Украину и добавили, что сам актер не стал бы десять лет бесплатно выступать и сниматься. Люди не понимают, почему Ефремова так беспокоит жизнь украинцев и актер не предлагает, например, десять лет бесплатно давать газ россиянам.

Потому что они не чувствуют грань между сценой и жизнью. Для них "вся жизнь-театр", вот и играют, читая выдуманный, чужой текст. — Алексей Ю (@Al_ex40) 6 июня 2018 г.

Нам не за что откупаться. Крым им подарили по глупости, поэтому его нужно отсудить и все решить раз и навсегда. Пусть скажут "спасибо", что столько лет нашей территорией пользовались. А товарищу артисту закусывать нужно! — Цветкова Елена (@jGws3lefufSEAnN) 6 июня 2018 г.

Мишаня, пить надо меньше. Может башка тогда будет работать по другому. Отдать мост и Крым Украине, читайте, отдать америкосам... Крым, это Россия, а Мост тем более. — Фёдор. (@ogrizkovoder) 6 июня 2018 г.

От твиторского населения уже поступила масса предложений отправить в Киев самого Мишу.Уж там то ему найдут достойное применение.Не удивлюсь если выберут депутатом в Раду.Как раз тот уровень... — Злой с хорошей памятью (@Ja_Za_Russkih) 6 июня 2018 г.

ну если россия хочет вернуть свои добрососедские отношения с Украиной, а возможно и новый союз ( поскольку украинцы уже наелись Госдеповских обещанок, по поводу борьбы с коррупцией), то нужно действовать также, так в послевоенной Чечне. С Кадыровым же договорились. — Азь Есмь Тут (@jVasimel) 6 июня 2018 г.

Я думаю,стоит уважить желания такого знаменитого актера и подарить Порошенко игрушку "Крымский мост",а Ефремову подарить сборник басен Крылова и флешку со сказкой "Морозко".Как раз по теме.Немного развеет старческий маразм. — Александр Прунич (@prunitch2018) 6 июня 2018 г.

Пожалейте Михаила, не просто ему под синим игом живётся. — Алексей (@Alexei5138127) 6 июня 2018 г.

Люди, которые платят ему за выступления на сцене, ни чем не лучшего его высказываний. Он должен знать, что большинство относится к нему с презрением! Тем более, ему в клинику пора лечиться от алкоголизма. — Alex (@Alex_ideas) 6 июня 2018 г.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский предложил Ефремову определиться, либо актер живет в России и служит талантом Родине, либо отправляется к тем, кому собрался раздавать народные богатства. Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек заметил, что Михаил Олегович не политик и актеру «не по рангу» решать принадлежность моста через Керченский пролив.

Отдать Украине Крымский мост, как предлагает Ефремов, никак невозможно: он соединяет два российских берега. Достаточно посмотреть на карту. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2018