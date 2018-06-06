Пять лет спустя. Строители сдали долгострой для обманутых дольщиков в Люберцах

Дом по программе защиты обманутых участников долевого строительства ввели в эксплуатацию в поселке Красково в подмосковных Люберцах. Он строился пять лет вместо заявленных двух. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минстроя.

Как пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня», квартиры в доме получат 140 обманутых дольщиков. В марте 2018 года строительство дома было взято на контроль областного Минстроя и администрации округа. Благодаря усилиям чиновников работы были продолжен, в результате чего здание наконец-то прошло госприемку.

Двенадцатиэтажный четырехсекционный дом расположен на Колхозной улице Краскова. Как пояснили в Минстрое, по причине нестабильного финансирования сроки неоднократно переносились.