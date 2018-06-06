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 Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
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Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
15:41   6 Июня 2018
Россия
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«Ростех» презентовал российский аналог Skype

«Ростех» презентовал российский аналог Skype

Первая отечественная унифицированная коммуникационная система AVES-S, прежде всего, предназначена для государственных ведомств и промышленности, рассказали в компании.

«Ростех» объяснил, что AVES-S подойдет для экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, обмена конфиденциальной информацией, телемедицины, удаленного присутствия в суде, а также закрытых совещаний. Чтобы продемонстрировать возможности системы, представитель компании на стенде радиоэлектронного кластера проведет прямой сеанс видеоконференции между Иннополисом и Петербургом.

AVES-S предлагает пользователю пообщаться в чате, создать защищенные видеоконференции, записать конференцию, поработать над документом, продемонстрировать презентацию или провести онлайн-опрос.

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Автор: Юлия Халус
#россия #новости #общество #ростех #skype #aves-s
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