«Ростех» презентовал российский аналог Skype

Первая отечественная унифицированная коммуникационная система AVES-S, прежде всего, предназначена для государственных ведомств и промышленности, рассказали в компании.

«Ростех» объяснил, что AVES-S подойдет для экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, обмена конфиденциальной информацией, телемедицины, удаленного присутствия в суде, а также закрытых совещаний. Чтобы продемонстрировать возможности системы, представитель компании на стенде радиоэлектронного кластера проведет прямой сеанс видеоконференции между Иннополисом и Петербургом.

AVES-S предлагает пользователю пообщаться в чате, создать защищенные видеоконференции, записать конференцию, поработать над документом, продемонстрировать презентацию или провести онлайн-опрос.