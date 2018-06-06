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15:42   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Гройсман призвал уволить главу Минфина из-за конфликта на заседании Кабмина

Гройсман призвал уволить главу Минфина из-за конфликта на заседании Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Fscebook заявил, что поведение министра финансов министра финансов Александра Данилюка неприемлемо.

Ранее на заседании правительства между Данилюком и Гройсманом возник конфликт. Министр финансов потребовал дать ему еще одного заместителя. В ответ премьер-министр предложил Данилюку покинуть должность, после чего глава Минфина покинул зал заседаний. 

Гройсман подчеркнул, что государственный чиновник, которому по долгу службы приходится общаться с представителями Евросоюза и других стран, не должен вести себя подобным образом. 

Позже глава правительства сообщил, что предложил Верховной Раде уволить главу министерства финансов.

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Автор: Надежда Егорова
#украина #гройсман #данилюк
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