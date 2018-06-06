Бабиш вновь возглавит правительство Чехии

Чешский лидер Милош Земан во второй раз назначил премьером страны Андрея Бабиша. Теперь начнется формирование кабмина.

Сформированное Бабишом после победы на выборах в 2017 году правительство меньшинства, состоящее из представителей центристского движения ANO, не получило вотум доверия в парламенте.

В итоге после долгих поисков в коалицию с ANO согласились войти социал-демократы, которые хотят занять в новом правительстве пять из 15 министерских кресел, включая пост главы МИД.

Бабиш пообещал Земану огласить новый состав кабмина в течение двух недель. До 10 июля он собирается обратиться в парламент за вотумом доверия для своего правительства.