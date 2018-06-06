Басурин: ВС Украины перебросили комплекс С-300 под Мариуопль
Украинские военные перебросили под Мариуполь несколько зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
Разведка самопровозглашенной ДНР засекла передислокацию дивизиона ЗРК С-300 в район Володарского, сообщает Донецкое агентство новостей.
По данным разведки, вооружения необходимы для обработки боевых задач, среди которых нанесение ударов по водным объектам.
Ранее Министерство государственной безопасности Республики сообщило, что задержало агента Службы безопасности Украины, готовившего покушение на Басурина.