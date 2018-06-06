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15:28   6 Июня 2018
Весь мир
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Нидерланды не привлекли Украину к ответственности за крушение MH17

Нидерланды не привлекли Украину к ответственности за крушение MH17

Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение пассажирского самолета МН17.

Нидерланды и Австралия почти единогласно проголосовали за привлечение к ответственности России. Депутаты просили глав обеих стран предпринять необходимые шаги.

Boeing-777, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, якобы сбили из ЗРК «Бук», который принадлежал зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Об этом говорят промежуточные результаты Международной следственной группы.

Российская сторона не раз отвергала обвинения. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москву не подпускали к полноценному участию в следствии. В связи с этим Россия не признает результаты расследования. Нидерланды также не придали значения тому факту, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #украина #политика #нидерланды #весь мир #мн17
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