Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение пассажирского самолета МН17.

Нидерланды и Австралия почти единогласно проголосовали за привлечение к ответственности России. Депутаты просили глав обеих стран предпринять необходимые шаги.

Boeing-777, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, якобы сбили из ЗРК «Бук», который принадлежал зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Об этом говорят промежуточные результаты Международной следственной группы.

Российская сторона не раз отвергала обвинения. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москву не подпускали к полноценному участию в следствии. В связи с этим Россия не признает результаты расследования. Нидерланды также не придали значения тому факту, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.