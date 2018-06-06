«Справедливая Россия» выдвинула главу Таганского района на пост мэра Москвы

Глава Таганского района столицы Илья Свиридов сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах на пост мэра Москвы от партии «Справедливая Россия». Об этом сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

Выборы мэра столицы назначены на 9 сентября. Прием документов Мосгоризбирком начал в минувший понедельник. Для регистрации кандидатам в мэры нужно было собрать 110 подписей муниципальных депутатов до 3 июля. Это необходимо для преодоления «муниципального фильтра». Самовыдвиженцы должны были предоставить 36081 подпись избирателей.

Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия намерена выдвинуть депутата областного законодательного собрания Игоря Чистюхина в качестве кандидата на пост губернатора Подмосковья.

Действующий московский градоначальник Сергей Собянин уже заявил о намерении переизбираться. Также о намерении баллотироваться в мэры заявляли, глава Красносельского района Илья Яшин, политики Дмитрий Гудков и Максим Шингаркин, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин и ряд других.