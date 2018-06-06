Самолет с электродвигателем Siemens потерпел крушение в Венгрии

В Венгрии рухнул опытный образец самолета, оснащенного двигателем Siemens, экипаж погиб. На борту находился механик и пилот.

Разбился самолет производителя Magnus Aircraft, рассчитанный на два места.

По данным Bild, трагедия произошла практически неделю назад, 31 мая, на территории аэродрома неподалеку от Будапешта. Обстоятельства страшной аварии пока не сообщают. Венгерская авиаадминистрация раскрыла расследование, Siemens сотрудничает со следствием.

Представитель компании выразил сочувствие семьям погибшим и добавил, что мысленно он с ними.

В материале издания также указано, что оставшимся экземплярам тестовой модели Magnus eFusion запрещено подниматься в воздух до выяснения причин крушения самолета.