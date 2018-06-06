МЧС представит отчет о проверках после пожара в Кемерово 30 июня

Итоговый отчет о масштабных проверках, которые провели сотрудники МЧС на объектах массового пребывания людей, представят 30 июня. Об этом сообщил главный госинспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Отчет собирались опубликовать 30 мая, однако из-за большого количества работы сроки передвинули. В итоге по всей России будет проверено 85 тысяч зданий.

Ранее стало известно, что ведомство на сегодняшний день проверило около 62 тысяч объектов. На 30 тысячах обнаружены серьезные нарушения пожарной безопасности. Деятельность практически 400 ТЦ приостановлена, 114 уже исправили нарушения и продолжают работать.