Корбин обвинил правительство Великобритании и Мэй в некомпетентности

Британское правительство и премьер-министр скрывают детали позиции кабинета министров относительно условия Brexit, которые Лондон и Брюссель без прогресса согласовывают с 2017 года, сообщил лидер оппозиции Джереми Корбин.

По его словам, правительство Великобритании критикуют за отказ опубликовать официальный документ о выходе из ЕС. Депутаты спрашивали у Терезы Мэй, когда кабмин изложит позицию по Brexit, но премьер не ответила.

«Правительство должно опубликовать документ, но пока ничего не предъявило», — добавил Корбин.

Во вторник, 12 июня, состоятся дебаты по законопроекту о выходе Великобритании из Европейского союза. Палата лордов дополнила проект закона рядом неудобных для консерваторов поправок, которые смягчают условия Brexit. Парламентарии отметили, что для Великобритании это важнейший за долгое время законопроект.

«Когда документ будет опубликован?», — снова спросил Корбин у Мэй.

Премьер-министр не назвала дату публикации законопроекта. Лидер оппозиции сказал, что у британского правительства больше отмен по Brexit, чем у железнодорожной компании Northern Rail, которую регулярно критикуют за задержку поездов.

«Некомпетентность правительства несет угрозу обществу», — заключил Корбин.