Ограничивать движение транспорта в День России в Москве не будут

Информационный центр транспортного комплекса сообщил, что в Москве не собираются ограничивать движение транспорта во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

Ранее появилась информация, что движение перекроют на участке Тверской улицы, Моховой и Охотного ряда. Однако эти данные не подтвердились. Все запланированные схемы движения в праздничные дни не актуальны.

Напомним, День России страна отметит 12 июня. После шестидневной рабочей недели россиян ждет три выходных — 10, 11 и 12 июня.