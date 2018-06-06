Командир батальона ДНР «Спарта» находится в реанимации 

Глава подразделения ополчения ДНР «Спарта» Владимир Жога госпитализирован и в настоящий момент врачи содержат его в реанимации, передает замруководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По данным РИА Новости, Жога попал в реанимацию из-за полученных травм в дорожной аварии.

Батальон «Спарта» появился 2014 году, участники объединения защищали Славянск и Донецкий аэропорт. Помимо этого бойца подразделения отстаивали в боях Иловайск и Дебальцево.

Жога стал руководить «Спартой» после гибели предыдущего командующего Арсена Павлова в 2016 году. Павлов погиб от взрыва в кабине лифта собственного дома. Жители ДНР считают, что его убили спецслужбы Украины, которые и организовали теракт.