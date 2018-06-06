Конституционный суд Украины отменил депутатскую неприкосновенность

Об этом сообщил член Верховной рады от партии «Народный фронт» Леонид Емец на странице в Facebook.

Украинский парламент осенью прошлого года отправил два документа об аннуляции неприкосновенности депутатов в КС. Ее предлагалось отменить с 1 января 2020 года.

Неприкосновенность депутатов и судей прописаны в конституции Украины. Принятие поправок требует долгой процедуры. Сначала Рада должна отправить законопроекты в КС страны. Если суд ободрил, Рада может принять закон при первом чтении. Здесь необходимы голоса 226 депутатов. После закон примут в парламенте, где требуются 300 голосов политиков.