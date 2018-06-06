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14:49   6 Июня 2018
Россия
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МВД опубликовало видео задержания главы ОРЧ СБ МВД Дагестана

МВД опубликовало видео задержания главы ОРЧ СБ МВД Дагестана

Следователи обнародовали детали дела и опубликовали видео задержания главы оперативно-розыскной части службы собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева.

Задержанный передал два миллиона долларов за содействие в назначении его главой республиканского МВД, на которое он мог претендовать в силу того, что у действующего министра подходит срок пенсионного возраста. По данным источников «Коммерсанта», это был лишь задаток — треть обещанной суммы. За эти деньги получатели должны были «подчистить» его досье, чтобы устранить препятствия для назначения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #дагестан #коррупция #общество #криминальная хроника #хирзиев
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