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14:55   6 Июня 2018
Россия
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Тверскую и Охотный ряд не будут перекрывать в Москве на празднование Дня России

Тверскую и Охотный ряд не будут перекрывать в Москве на празднование Дня России

Тверская, Моховая и Охотный ряд останутся открытыми для автомобилистам во время празднования Дня России. Власти Москвы отменили блокировку движения на праздник. Об этом сообщают в департаменте транспорта города.

По данным «Интерфакса», предыдущая информация об отмене движения более неактуальна, в период с 7 по 10 июня движение на Тверской, Моховой и Охотном ряду будет проходить в штатном режиме. 

Решение о приостановке движения на улицах столицы отменено. 

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #политика #общество #тверская #охотный ряд #день россии
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