Тверскую и Охотный ряд не будут перекрывать в Москве на празднование Дня России

Тверская, Моховая и Охотный ряд останутся открытыми для автомобилистам во время празднования Дня России. Власти Москвы отменили блокировку движения на праздник. Об этом сообщают в департаменте транспорта города.

По данным «Интерфакса», предыдущая информация об отмене движения более неактуальна, в период с 7 по 10 июня движение на Тверской, Моховой и Охотном ряду будет проходить в штатном режиме.

Решение о приостановке движения на улицах столицы отменено.