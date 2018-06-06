Возвращение России в G8 пока невозможно, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока возвращение России в «большую восьмерку» не представляется возможным.

Причиной этого оказалось присоединение Крыма к составу России. Канцлер подчеркнула, что тем самым Москва нарушила международные нормы права, а члены G7 являются приверженцами их строгого соблюдения. Таким образом исключение России из этого формата было, по словам Меркель, неизбежным.

Однако, несмотря на все это, диалог между сторонами идет.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство считает, что в изменяющейся геополитической обстановке стремительно растет значение формата «большой двадцатки», где Россия принимает активное участие.