ФАС оштрафует МТС за рекламу такси и ТЦ «Кунцево»

Операторы сотовой связи без согласия абонентов рассылают сообщения со спам-рекламой, чем нарушают закон, передает управление Федеральной антимонопольной службы Москвы.

По информации ФАС, люди жалуются, что «Т2 Мобайл», «Вымпелком» и «МТС» рассылают смс-сообщения с рекламой. Антимонопольная служба установила, что компания Tele2 привлекает внимание к ювелирным изделиям «Алмаз-Холдинг». Абонентов «Билайн» стимулируют покупать абонементы в фитнес клуб. «МТС» рекламирует грузовое такси «Газелькин» и московский автохолдинг ТЦ «Кунцево».

ФАС потребовала, чтобы перечисленные компании прекратили нарушать российское законодательство о рекламе. Антимонопольная служба возбудит административное производство и оштрафует за каждый факт ненадлежащей рекламы от 100 до 500 тысяч рублей.