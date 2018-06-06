Швейцария улучшит психиатрическую помощь на Украине

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству разместило соответствующую заявку. Об этом сообщил RT.

Организация отметила, что на Украине замечено большое количество психических отклонений и низкое качество их лечения. Это объясняется социальными и экономическими проблемами, продолжительным вооруженным конфликтом и старой системой психиатрии.

В Швейцарии надеются, что проект улучшит качество оказываемой помощи. Отдельно займутся гражданами, участвовавшими в конфликте на юго-востоке страны.

Информацию подтвердили и в украинском Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что большая часть граждан имеет психические проблемы на фоне войны, низкого уровня жизни и неумелой политики Киева.