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14:45   6 Июня 2018
Весь мир
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Швейцария улучшит психиатрическую помощь на Украине

Швейцария улучшит психиатрическую помощь на Украине

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству разместило соответствующую заявку. Об этом сообщил RT.

Организация отметила, что на Украине замечено большое количество психических отклонений и низкое качество их лечения. Это объясняется социальными и экономическими проблемами, продолжительным вооруженным конфликтом и старой системой психиатрии.

В Швейцарии надеются, что проект улучшит качество оказываемой помощи. Отдельно займутся гражданами, участвовавшими в конфликте на юго-востоке страны.

Информацию подтвердили и в украинском Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что большая часть граждан имеет психические проблемы на фоне войны, низкого уровня жизни и неумелой политики Киева.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #весь мир #швейцария #психиатрия
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