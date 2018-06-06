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14:32   6 Июня 2018
Весь мир
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Вопросы энергобезопасности не позволяют «сбросить РФ со счетов» — CNN Money

Вопросы энергобезопасности не позволяют «сбросить РФ со счетов» — CNN Money

Враждебность заканчивается тогда, когда дело доходит до решения вопросов энергобезопасности. Об этом пишет CNN Money.

Издание отметило, что власти Австрии оказали теплый прием президенту РФ Владимиру Путину, визиты которого, по словам эксперта Германского фонда Маршалла Кристина Берзина, стали довольно редкими, учитывая обострение отношений между Россией и Европой. Автор статьи пишет, что как бы Европа ни пыталась «сбросить Москву со счетов», она все еще зависит от российского газа:

«Если Россия перекроет газовый кран, миллионы домов останутся без тепла».

CNN Money обратило внимание на рост поставок российского газа в последнее время. По данным Еврокомиссии, страны ЕС импортируют 69% потребляемого природного газа, из которых почти половина поступает из России.

Ранее чиновники Евросоюза обещали сократить поставки газа из РФ и тем самым сократить свою зависимость от России. Однако, отмечает издание, статистика последних двух лет показывает обратное — российский экспорт бьет все рекорды.

Директор программы исследований «Природный газ» Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джеймс Хендерсон пояснил изданию, что это связано с высокой конкурентоспособностью голубого топлива из России. Прежде всего, из-за его доступной цены.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ес #экономика #газпром #весь мир #энергобезопасность
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