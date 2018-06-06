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14:28   6 Июня 2018
Россия
76

Суд отказался признать главу «Трансаэро» банкротом

Суд отказался признать главу «Трансаэро» банкротом

Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску ВТБ, который требовал признать банкротство владельца авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова.

Суд признал иск необоснованным, передает ТАСС.

ВТБ подал иск о банкротстве Плешакова в мае. Позже руководитель «Трансаэро» погасил все необходимые задолженности, сообщил представитель банка.

Авиакомпания прекратила коммерческую деятельность в октябре 2015 года, в сентябре 2017, авиаперевозчика признали банкротом. Кредиторы требовали от организации 329 миллиардов рублей.

Плешаков основал «Трансаэро» в 1990 году.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #втб #трансаэро
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