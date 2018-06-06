Госдума: Россия и Сирия хотят развивать межрегиональные отношения

Российская делегация прибыла в Сирию, чтобы обсудить развитие межрегиональных отношений в экономической и гуманитарной сферах.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Он считает, что развитие региональных связей является одной из ключевых задач сейчас. Наступило время претворения в жизнь реальных экономических проектов. В составе делегации есть представители Севастополя, естественным партнером которого является сирийский Тартус. Также стороны обсудят сотрудничество Подмосковья и провинции Дамаск.

Саблин напомнил, что на прошлых переговорах было подписано соглашение между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом.

Помимо вопросов сотрудничества регионов делегация из РФ намерена поговорить с Партией арабского социалистического возрождения (БААС) о различных культурных и социальных проектах, в частности о содействии в изучении русского языка.