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14:29   6 Июня 2018
Весь мир
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Госдума: Россия и Сирия хотят развивать межрегиональные отношения

Госдума: Россия и Сирия хотят развивать межрегиональные отношения

Российская делегация прибыла в Сирию, чтобы обсудить развитие межрегиональных отношений в экономической и гуманитарной сферах.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Он считает, что развитие региональных связей является одной из ключевых задач сейчас. Наступило время претворения в жизнь реальных экономических проектов. В составе делегации есть представители Севастополя, естественным партнером которого является сирийский Тартус. Также стороны обсудят сотрудничество Подмосковья и провинции Дамаск.

Саблин напомнил, что на прошлых переговорах было подписано соглашение между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом.

Помимо вопросов сотрудничества регионов делегация из РФ намерена поговорить с Партией арабского социалистического возрождения (БААС) о различных культурных и социальных проектах, в частности о содействии в изучении русского языка.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #сирия #экономика #политика
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