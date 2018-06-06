«Нацистам здесь не место»: Лидера правой партии ФРГ оставили без одежды на пляже

Высказывание о том, что «Гитлер и нацисты - это лишь темное пятнышко (Vogelschiss — птичий помет — прим.ред.) на страницах великой тысячелетней истории Германии» до сих пор аукается представителю партии «Альтернатива для Германии» Александру Гауланду.

Так, неизвестные оставили политика без одежды на берегу озера Хайлигер в Потсдаме. Очевидцы инцидента рассказали, что собрав одежду Гауланда молодые люди прокричали «нацистам здесь нет места для купания» и скрылись в неизвестном направлении.

Лидер партии был вынужден добираться до полицейского участка в обнаженном виде, сообщает местная газета Markische Allgemeine.

Накануне жители Германии раскритиковали его за выступление во время съезда молодежной организации АдГ. Общественность обвинила политика в умалении преступлений нацистов.

Политик уже подтвердил автору статьи, что его одежду действительно украли, пока он плавал в озере. Он пожаловался, что из-за кражи ему придется менять всю систему безопасности в доме, воры забрали ключ от сложного устройства замков, а дом председателя партии находится неподалеку от места происшествия.

Полицейские не исключают, что преступление обусловлено политическим мотивом, особенно принимая во внимание высказывание злоумышленников.

Гауланд оформил заявление о краже и расследование этого дела поручено федеральному управлению уголовной полиции Германии.

В публикации газеты опубликован снимок 77-летнего политика, который отправляется в полицию в пестром купальном костюме.