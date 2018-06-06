Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»

Хабаровская ГП обсудила расследование преступлений при возведении «Восточного»
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции
14:41   6 Июня 2018
Весь мир
70

«Нацистам здесь не место»: Лидера правой партии ФРГ оставили без одежды на пляже

«Нацистам здесь не место»: Лидера правой партии ФРГ оставили без одежды на пляже

Высказывание о том, что «Гитлер и нацисты - это лишь темное пятнышко (Vogelschiss — птичий помет — прим.ред.) на страницах великой тысячелетней истории Германии» до сих пор аукается представителю партии «Альтернатива для Германии» Александру Гауланду.

Так, неизвестные оставили политика без одежды на берегу озера Хайлигер в Потсдаме. Очевидцы инцидента рассказали, что собрав одежду Гауланда молодые люди прокричали «нацистам здесь нет места для купания» и скрылись в неизвестном направлении.

 Лидер партии был вынужден добираться до полицейского участка в обнаженном виде, сообщает местная газета Markische Allgemeine.

Накануне жители Германии раскритиковали его за выступление во время съезда молодежной организации АдГ. Общественность обвинила политика в умалении преступлений нацистов.

Политик уже подтвердил автору статьи, что его одежду действительно украли, пока он плавал в озере. Он пожаловался, что из-за кражи ему придется менять всю систему безопасности в доме, воры забрали ключ от сложного устройства замков, а дом председателя партии находится неподалеку от места происшествия.

Полицейские не исключают, что преступление обусловлено политическим мотивом, особенно принимая во внимание высказывание злоумышленников.

Гауланд оформил заявление о краже и расследование этого дела поручено федеральному управлению уголовной полиции Германии.

В публикации газеты опубликован снимок 77-летнего политика, который отправляется в полицию в пестром купальном костюме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#германия #фрг #политика #общество #гауланд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
1141
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
600
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
69
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
67
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины