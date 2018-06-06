Австрия выступит в Совете ЕС за укрепление диалога с Россией

С 1 июля по 31 декабря Австрия станет председателем в Совете ЕС. В программе председательства говорится, что страна намерена поддержать укрепление диалога Брюсселя с Москвой.

Россия играет ключевую роль для безопасности и стабильности не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому необходимо укрепить диалог с Москвой и продолжить отношения Евросоюза и России, основываясь на пяти направлениях.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что готова стать посредником между Россией и Британией, чтобы разрешить все вопросы и конфликты между двумя странами.