Украинский волонтер попросил президента Эстонии не давать деньги Киеву

Целесообразнее вложить деньги в развитие балтийской республики, отметил украинский волонтер Владислав Ничков, проживающий в Эстонии.

По его словам, киевская власть коррумпирована и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Ничков отметил, если Таллин пожертвует Украине деньги, тогда республика лишь «наполнит карманы» чиновников.

«Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции», — добавил волонтер.

Ничков призвал не доверять украинским СМИ, потому что часть средств массовой информации принадлежит Порошенко, а остальным запрещают критиковать президента и его правление. Владислав направил обращение эстонскому лидеру Керсти Кальюлайд, но ответа еще не получил.

«Я очень надеюсь, что президент получит письмо», – заключил Ничков.

Украинец переехал в Эстонию и трудится в Европейской волонтерской службе. С сентября 2017 года Владислав Ничков помогает людям с синдромом Дауна. По его словам, доброе и отзывчивое окружение подтолкнуло написать президенту Эстонии письмо после официального визита Кальюлайд на Украину.