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14:25   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский волонтер попросил президента Эстонии не давать деньги Киеву

Украинский волонтер попросил президента Эстонии не давать деньги Киеву

Целесообразнее вложить деньги в развитие балтийской республики, отметил украинский волонтер Владислав Ничков, проживающий в Эстонии.

По его словам, киевская власть коррумпирована и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Ничков отметил, если Таллин пожертвует Украине деньги, тогда республика лишь «наполнит карманы» чиновников.

«Воруют те, кто должен защищать страну от коррупции», —  добавил волонтер.

Украинский волонтер попросил президента Эстонии не давать деньги Киеву

Ничков призвал не доверять украинским СМИ, потому что часть средств массовой информации принадлежит Порошенко, а остальным запрещают критиковать президента и его правление. Владислав направил обращение эстонскому лидеру Керсти Кальюлайд, но ответа еще не получил.

«Я очень надеюсь, что президент получит письмо», – заключил Ничков.

Украинский волонтер попросил президента Эстонии не давать деньги Киеву

Украинец переехал в Эстонию и трудится в Европейской волонтерской службе. С сентября 2017 года Владислав Ничков помогает людям с синдромом Дауна. По его словам, доброе и отзывчивое окружение подтолкнуло написать президенту Эстонии письмо после официального визита Кальюлайд на Украину. 

«Мне больно смотреть, как моя страна погибает под управлением коррупционеров», — поделился Ничков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#эстония #киев #коррупция #деньги #общество #кальюлайд #волонтер
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