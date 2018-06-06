Семь зон отдыха откроют в июле-августе в Москве

На территории столицы расположены 125 зон отдыха, из которых 118 допущены к эксплуатации, а семь проходят реконструкцию. Об этом сообщил начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов на пресс-конференции.

По его словам, эти семь зон пока не приняты государственной комиссией. При этом москвичам и гостям столицы «никто не может запретить их посещать». Чиновник пояснил, что просто нужно иметь в виду, что пока они не являются достаточно благоустроенными для того, чтобы там отдыхать.

Среди этих объектов пруды N3-6 на территории ВДНХ, Большой Очаковский пруд в ЗАО, «Пляжный комплекс «Бич клаб» в САО, Удальцовские (Верхний, Нижний) пруды и Центральный пруд в ЗАО, Черневский (Верхний, Нижний) пруды и Черневский пруд на реке Цыганке в ЮЗАО.