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14:06   6 Июня 2018
Россия
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Семь зон отдыха откроют в июле-августе в Москве

Семь зон отдыха откроют в июле-августе в Москве

На территории столицы расположены 125 зон отдыха, из которых 118 допущены к эксплуатации, а семь проходят реконструкцию. Об этом сообщил начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов на пресс-конференции.

По его словам, эти семь зон пока не приняты государственной комиссией. При этом москвичам и гостям столицы «никто не может запретить их посещать». Чиновник пояснил, что просто нужно иметь в виду, что пока они не являются достаточно благоустроенными для того, чтобы там отдыхать.

Среди этих объектов пруды N3-6 на территории ВДНХ, Большой Очаковский пруд в ЗАО, «Пляжный комплекс «Бич клаб» в САО, Удальцовские (Верхний, Нижний) пруды и Центральный пруд в ЗАО, Черневский (Верхний, Нижний) пруды и  Черневский пруд на реке Цыганке в ЮЗАО.

«По ним есть графики работ. В основном работы, если будут идти по графику, завершатся к середине августа. Таким образом, эти зоны застанут еще полтора-два месяца сезона», — добавил Семенов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #общество #семенов #реконструкция #зоны отдыха
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