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Украина направила России список граждан, которых готова обменять

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14:15   6 Июня 2018
Россия
657

Собянин: Убрать «дикие рынки» в Москве было нелегко

Собянин: Убрать «дикие рынки» в Москве было нелегко

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге написал о переводе столичных рынков на новые условия. Политик дал советы владельцам торговых точек.

Градоначальник отметил, что ликвидировать «дикие рынки» было непросто. Такие торговые точки выставляют Москву не с лучшей стороны и плохо отражаются на репутации рыночной торговли. На втором этапе администрация города намерена сохранить исторические рынки, а далее — помочь в создании качественно новых проектов.

Собянин призвал владельцев рынков создать программы лояльности для москвичей, живущих у торговых точек. Так можно компенсировать возникающие неудобства, считает мэр. В качестве примера политик привел скидки и промоакции.

В блоге Собянин сообщил об уже готовом плане по реконструкции Кунцевского и о строительстве Зеленоградского рынков. Администрация Москвы планирует переход на новые стандарты и других рынков столицы.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #собянин #политика #московские рынки
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