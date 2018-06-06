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Украина направила России список граждан, которых готова обменять

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14:02   6 Июня 2018
Весь мир
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НАТО не изолирует Россию — Столтенберг

НАТО не изолирует Россию — Столтенберг

Североатлантический альянс придерживается двойного подхода к российскому государству, заявил в среду, 6 июня, на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, организация не изолирует Москву, а сочетает сдерживание и политический диалог. Столтенберг напомнил, что РФ — сосед альянса, а на прошлой неделе состоялся Совет Россия-НАТО, где обсудили ситуацию на Украине и военную транспарентность.

«У нас нет цели изолировать РФ», — подчеркнул генсек НАТО.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #столтенберг #весь мир
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