НАТО не изолирует Россию — Столтенберг
Североатлантический альянс придерживается двойного подхода к российскому государству, заявил в среду, 6 июня, на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, организация не изолирует Москву, а сочетает сдерживание и политический диалог. Столтенберг напомнил, что РФ — сосед альянса, а на прошлой неделе состоялся Совет Россия-НАТО, где обсудили ситуацию на Украине и военную транспарентность.
«У нас нет цели изолировать РФ», — подчеркнул генсек НАТО.
[LIVE] SG @jensstoltenberg previews #NATO #DefMin. Watch his pre-ministerial press conference here: https://t.co/Nov9joBwwV. pic.twitter.com/16enxH2hmG— Oana Lungescu (@NATOpress) June 6, 2018