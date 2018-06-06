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14:26   6 Июня 2018
Россия
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Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. Ожидается, что он вступит в силу с 2019 года.

Крупные строительные проекты не смогут получить государственные инвестиции на сумму более 1,5 миллиарда рублей без предварительного обоснования. Соответствующий законопроект принят депутатами Госдумы в первом чтении, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

По словам заместителя министра финансов РФ Юрия Зубарева, представлявшего документ, речь идет о юридических лицах, которые получают инвестиции из бюджетов на объекты капитального строительства. Также сюда включены  компании со 100-процентным государственным участием, госкорпорации и публично-правовые компании. 

«Изменения повысит точность определения предельной стоимости объектов капитального строительства и снизит риск увеличения стоимости строительства», — сказал Зубарев.

Как полагают в кабмине, в итоге снизятся риски увеличения сметной стоимости, уменьшатся сроки строительства.

Принцип работы механизма расписан в поправках к федеральному закону об инвестиционной деятельности. Он готовится к рассмотрению депутатами в первом чтении.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #общество #инвестиции
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