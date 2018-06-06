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14:02   6 Июня 2018
Весь мир
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Молдавия нарушает международное право в отношении русского языка — Матвиенко

Молдавия нарушает международное право в отношении русского языка — Матвиенко

Глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала действия молдавского правительства по лишению русского языка положения речи межнационального общения нарушением международного права. Об этом политик рассказала после форума в Ялте.

По словам дипломата, МИД РФ и Совет Федерации намерены отправить Молдавским властям ноту с «просьбой одуматься».

Матвиенко пообещала, что Россия будет резко протестовать решению Молдавии по русскому языку. Соответствующее заявление будет составлено при участии международного Ливадийского форума. 

Позиция Молдавии идет вразрез с множеством международных резолюций в сфере языковой политики, поэтому у Москвы есть все поводы для опротестования таких неправомерных действий и призвать власти страны отменить данное решение, резюмировала она.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #матвиенко #совфед #мид #молдавия #политика #общество #русский язык
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