Молдавия нарушает международное право в отношении русского языка — Матвиенко

Глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала действия молдавского правительства по лишению русского языка положения речи межнационального общения нарушением международного права. Об этом политик рассказала после форума в Ялте.

По словам дипломата, МИД РФ и Совет Федерации намерены отправить Молдавским властям ноту с «просьбой одуматься».

Матвиенко пообещала, что Россия будет резко протестовать решению Молдавии по русскому языку. Соответствующее заявление будет составлено при участии международного Ливадийского форума.

Позиция Молдавии идет вразрез с множеством международных резолюций в сфере языковой политики, поэтому у Москвы есть все поводы для опротестования таких неправомерных действий и призвать власти страны отменить данное решение, резюмировала она.