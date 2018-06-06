Объем выдачи ипотеки в России вырос на 84,7% за четыре месяца

Общая сумма ипотечных кредитов составила 827 миллиардов рублей.

За январь-апрель 2018 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму в 827 миллиардов рублей, что на 84,7% больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Об этом пишет сайт Дом.РФ.

Среди банков на ипотечном рынке сохраняется высокая конкуренция. Доля Сбербанка — крупнейшего кредитора выросла до 52%.

Средние ставки по ипотечным кредитам снизились до 9,3%. По данным, Центробанка средняя ставка по ипотеке в 2018 году составила 9,7%.