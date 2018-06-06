Сотрудники МЧС и представители прокуратуры завершили проверки объектов с массовым пребыванием людей. В ходе них выяснилось, что практически в половине не соблюдаются должным образом требования пожарной безопасности.

Ведомство проверило более 62 тысяч объектов и на 30 тысячах обнаружены грубые нарушения. В МЧС отметили, что главной причиной такого беспорядка является ослабление надзора на стадии строительства и ввода объекта в эксплуатацию. На многих объектах использованы материалы с высокой горючестью, пожарные сигнализации не работают, а состояние эвакуационных выходов оставляет желать лучшего.

Кроме того, часто подобные здания начинают работать без соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию.