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13:55   6 Июня 2018
Россия
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Нарушения пожарной безопасности допущены в половине проверенных объектов — МЧС

Нарушения пожарной безопасности допущены в половине проверенных объектов — МЧС

Сотрудники МЧС и представители прокуратуры завершили проверки объектов с массовым пребыванием людей. В ходе них выяснилось, что практически в половине не соблюдаются должным образом требования пожарной безопасности. 

Ведомство проверило более 62 тысяч объектов и на 30 тысячах обнаружены грубые нарушения. В МЧС отметили, что главной причиной такого беспорядка является ослабление надзора на стадии строительства и ввода объекта в эксплуатацию. На многих объектах использованы материалы с высокой горючестью, пожарные сигнализации не работают, а состояние эвакуационных выходов оставляет желать лучшего.

Кроме того, часто подобные здания начинают работать без соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию.

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Автор: Виктория Разумовская
#мчс #россия #пожар #безопасность #общество
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