СК проверит контролирующие органы после пожара в Кемерово

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово поручил провести проверку сотрудников контролирующих органов на факты коррупции в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На совещании Бастрыкин заслушал отчет следственной группы и задал подчиненным дальнейший вектор расследования. Назвав ряд приоритетных задач, он потребовал в первую очередь завершить все следственные действия в здании «Зимней вишни». Кроме того, глава СК поручил расширить круг следственных действий. В частности, проверить сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую.

25 марта в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Ранее в рамках расследования уголовного дела о пожаре были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих ТРЦ, охранника и ответственных за пожарную безопасность.