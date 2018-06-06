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13:44   6 Июня 2018
Россия
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СК проверит контролирующие органы после пожара в Кемерово

СК проверит контролирующие органы после пожара в Кемерово

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово поручил провести проверку сотрудников контролирующих органов на факты коррупции в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На совещании Бастрыкин заслушал отчет следственной группы и задал подчиненным дальнейший вектор расследования. Назвав ряд приоритетных задач, он потребовал в первую очередь завершить все следственные действия в здании «Зимней вишни». Кроме того, глава СК поручил расширить круг следственных действий. В частности, проверить сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую.

СК проверит контролирующие органы после пожара в Кемерово

25 марта в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Ранее в рамках расследования уголовного дела о пожаре были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих ТРЦ, охранника и ответственных за пожарную безопасность.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ск #кемерово #общество #бастрыкин
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