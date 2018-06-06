Москва не получала от Киева официального обращения по обмену заключенными

Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Ранее в украинской Раде заявили, что Киев готов обменять 23 осужденных россиян на граждан Украины, арестованных в России. Однако для того, чтобы это сделать, необходимо официальное обращение.

В числе украинцев, на которых Киев может обменять россиян, присутствует режиссер Олег Сенцов. Российский суд признал его причастным к подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам лишения свободы. Срок он отбывает в колонии на Ямалe.