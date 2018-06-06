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Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 На склонах Эльбруса пропали семеро иностранных альпинистов

На склонах Эльбруса пропали семеро иностранных альпинистов
Украина направила России список граждан, которых готова обменять

Украина направила России список граждан, которых готова обменять

 Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР

Аваков предложил судить за коллаборационизм руководство ДНР и ЛНР
Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Пятизвездочная гостиница горит в центре Лондона

Правоохранители проводят обыски в Минэкономики Франции

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13:42   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Москва не получала от Киева официального обращения по обмену заключенными

Москва не получала от Киева официального обращения по обмену заключенными

Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Ранее в украинской Раде заявили, что Киев готов обменять 23 осужденных россиян на граждан Украины, арестованных в России. Однако для того, чтобы это сделать, необходимо официальное обращение.

В числе украинцев, на которых Киев может обменять россиян, присутствует режиссер Олег Сенцов. Российский суд признал его причастным к подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам лишения свободы. Срок он отбывает в колонии на Ямалe. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #россия #украина #общество
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