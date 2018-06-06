НАТО развернет в США и Германии новое командование

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал появление двух новых командований в структуре Северо-атлантического альянса.

Руководство альянса планирует расширить морское командование в Атлантическом океане, а также утвердить командование по логистике в Германии, заявил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран-участниц НАТО.

Генсек также сообщил, что альянс с 2020 года станет поддерживать в полной боевой готовности по 30 авиационных подразделений, боевых кораблей, батальонов. Ротация подразделений будет происходить каждые 30 дней.