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Украина направила России список граждан, которых готова обменять

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13:42   6 Июня 2018
Весь мир
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НАТО развернет в США и Германии новое командование

НАТО развернет в США и Германии новое командование

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал появление двух новых командований в структуре Северо-атлантического альянса.

Руководство альянса планирует расширить морское командование в Атлантическом океане, а также утвердить командование по логистике в Германии, заявил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран-участниц НАТО.

Генсек также сообщил, что альянс с 2020 года станет поддерживать в полной боевой готовности по 30 авиационных подразделений, боевых кораблей, батальонов. Ротация подразделений будет происходить каждые 30 дней.

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Автор: Надежда Егорова
#сша #нато #германия
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