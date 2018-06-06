Европейский суд разморозил активы бывшего премьера Украины‍

Экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов успешно оспорил санкции Евросоюза на период с марта 2017 по март 2018 года.

Суд Европейского союза удовлетворил иск бывшего премьер-министра Украины и разморозил активы Арбузова за указанный период. ЕС в марте 2014 года опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных денег.

Украинский политик оспаривал санкции ЕС в 2014 и 2015 годах, затем в 2016 году, но Европейский союз продлил меры в марте 2018. Совет ЕС ежегодно подливает санкции, поэтому Арбузов каждый раз оспаривает их заново.

Европейский суд обосновал решение тем, что Совет ЕС перед продлением санкции с марта 2017 по март 2018 года не затребовал у Киева объяснений в связи с заявлениями Арбузова об остановке расследования уголовного дела на Украине.