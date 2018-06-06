Москва утрет нос Киеву в производстве самолетов Ан-124 — эксперт

Госпредприятие Украины «Антонов» (состоит в концерне «Укроборонпром») считает, что самолеты Ан-124 «Руслан» невозможно производить в России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Представители компании считают, что российская сторона при улучшении самолета внесет изменения в изначальную конструкцию судна. В «Антонове» отметили, что только их разработчики знают все о свойствах, ресурсах и летных характеристиках Ан-124. Поэтому создание самолетов без участия украинского госпредприятия невозможно. При этом Киев не станет налаживать сотрудничество с Москвой в этой области.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с ФАН напомнил о словах российских специалистов, готовых производить Ан-124 в России. Данную информацию подтвердили и национальные самолетостроители.

Аналитик добавил, что РФ, как преемник СССР, имеет все права для строительства данного типа воздушных судов, так как в Советском союзе самолет Ан-124 создавали в 80-е годы. Москва уже сейчас готова не только возобновить работу по этим направлениям, но и модернизировать конечный продукт.

Российская сторона до сих пор не возобновила производство самолетов только для того, чтобы «Антонов» удерживались «на плаву», отметил эксперт. Но из-за обострившихся отношений между государствами все изменилось. В производстве воздушных судов «Москва утрет нос Киеву», считает Смирнов. «Руслан» — уникальный проект, который послужит не только Минобороны РФ, но и гражданской авиации. Самолет обладает уникальной грузоподъемностью, большой дальностью перелетов, а ряд других характеристик позволяют назвать его лучшим транспортным судном на мировой арене, подчеркнул аналитик.

Ан-124 «Руслан» является советским транспортным самолетом с высокой дальностью полетов. С 1982 по 1988 годы был крупнейшим по габаритам.