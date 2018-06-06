Россия запретила въезд эстонским политикам с антироссийскими взглядами

Таким образом Москва отреагировала на принятие странами Прибалтики «акта Магнитского», сообщает МИД России.

Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский обвинялся правоохранительными органами в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года предприниматель скончался в СИЗО «Матросская тишина» после года заключения.

Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и в России, и на западе. В декабре 2012 года Белый дом принял «акт Магнитского» — санкционный список, в который вошли граждане России, причастные, по мнению американских властей, к нарушению прав человека.

Кремль неоднократно заявлял о недопустимости политизации «дела Магнитского».