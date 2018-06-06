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13:08   6 Июня 2018
Россия
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Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, якобы обнаружившей на обломках самолета Ту-154 следы взрывчатого вещества.

В интервью RT сенатор сказал, что расследование обстоятельств трагедии под Смоленском уже давно превратилось в «неспортивную борьбу». По его словам, речь теперь идет не об установлении истины, а о сведении политических счетов, причем самым банальным способом.

«То, что сейчас вдруг появляются какие-то новые свидетельства, всего лишь говорит о том, что идет фабрикация. На каких частях лайнера и на каких человеческих останках якобы найдены следы взрывчатых веществ? Видимо, имеются в виду те вещественные доказательства, которые находятся в распоряжении Польши. В этой ситуации они могут использоваться как предмет манипуляции», — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что решение российской стороны не передавать полякам те вещественные доказательства, которые имеются в распоряжении РФ до окончания следствия, является обоснованным. Таким образом, по мнению сенатора, Россия защищает следствие от подобных фальсификаций. Политик добавил, что «все эти разборки» недостойны памяти погибших в той катастрофе.

Весной 2010 года президентский самолет Леха Качиньского потерпел крушение вблизи аэропорта Смоленск-Северный, когда совершал заход на посадку. На борту лайнера находились 96 человек. Все они погибли.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #совфед #косачев #авиакатастрофа #политика #качиньский #смоленск
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