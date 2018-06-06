Бывший помощник Лукашенко арестован в Белоруссии

Бывшего помощника главы Белоруссии, который отвечал за Гродненскую область, Сергея Ровнейко задержали при получении взятки. В настоящий момент он заключен под стражу, сообщает генпрокурор республики Александр Конюк в среду, 6 июня.

О том, что Ровнейко принял взятку ранее сообщало белорусское КГБ, его взяли с поличным во время передачи взятки в размере 200 тысяч долларов. Чиновника обвиняют в вымогательстве и взяточничестве. Жертвами его деятельности в основном являлись представитель деловых кругов и различных коммерческих структур региона, которые были вынуждены проплачивать ход вопросов в компетенции чиновника.

Против экс-помощника президента возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Лукашенко не оставил без внимание арест бывшего подчиненного: он заявил, что поведение Ровнейко ничем не отличает от «самого настоящего бандита». Более того, лидер намекнул, что это не последнее громкое коррупционное дело. По его словам, разоблачение ждет еще ряда чиновников, которые уже находятся в следственном изоляторе.

Генпрокурор уточнил, что против госслужащего выдвинуто обвинение и уже применена мера пресечения - он заключен под стражу, передает агентство Sputnik Беларусь. Причиной задержания для ареста экс-помощника стали декларации о доходах, из-за которых и были проведены оперативные работы, а в дальнейшем раскрыто уголовное дело.

Однако говорить о заявлении Лукашенко про новые задержания Конюк не стал.

До этого белорусский лидер обещал, что от ответственности за коррупционные преступления в стране никто не уйдет. Он отметил, что в особенности это касается тех, кто «носит тяжелые погоны». Он неоднократно пользовался пословицей «лучше на свободе нищим, чем богатым в тюрьме», когда говорил о проблеме коррупции.