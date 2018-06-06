Самолеты-разведчики ЧФ тренируются искать корабли, угрожающие Крыму

Самолеты-разведчики Су-24МР, входящие в состав Черноморского флота, проходят сейчас боевые учения. Экипажи отрабатывают поиск групп ударных кораблей условного противника, угрожающих Крыму.

Разведчики, выполнив свою работу, передали координаты кораблей на пункт управления разведывательно-ударными действиями.

В Южном военном округе начались учения четвертой армии ВВС и ПВО совместно с Черноморским флотом. Маневрами руководит командующий войсками ЮВО Александр Дворников. В них задействованы порядка шести тысяч военных, около ста самолетов и вертолетов. Учения будут проходить до 8 июня.